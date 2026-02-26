【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアが25日発表した2025年11月〜26年1月期決算は、純利益が前年同期比94％増の429億6千万ドル（約6兆7千億円）だった。売上高も73％増で、いずれも四半期として過去最高を更新した。