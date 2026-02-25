なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、新商品「本格炭火焼き鳥丼」を3月4日午前11時に販売開始します。【画像】「おいしそう！」これが、こだわり卵トッピングの商品です！「本格炭火焼き鳥丼」は、2種類のしょうゆや青森県産の黒ニンニクを使用したタレに絡めた、鶏もも肉と白ネギを盛り付けた丼です。別添えのユズコショウを使用することで、爽やかな風味やピリッとした辛みも楽しむことができます。ま