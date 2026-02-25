丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」を運営する株式会社アントワークスは、2026年2月27日 (金)より、『G系油すた丼』を含む4商品を、全国の店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売する。■慌ただしい時期を乗り切る活力に！G系×すた丼が融合したここでしか味わえない背徳の一杯が登場！3月は卒業や異動、新生活への準備など環境の変化が多い季節。新たな一歩に向けて慌ただしく過ごすこの時期に、活力を感じていた