米国連邦捜査局（FBI）のトップがミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピックの現地で、米国男子アイスホッケー代表チームの優勝祝賀の場に出席していた事実が伝えられ、行動の是非をめぐり論争が起きている。キャシー・パテルFBI長官は22日（現地時間）、イタリア・ミラノで行われた冬季オリンピック男子アイスホッケー決勝戦直後、カナダを破って優勝した米国代表チームのロッカールームでのパーティーに同席する様子を収め