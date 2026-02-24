アニメ『葬送のフリーレン』第2期放送を記念して、公式Xにて『古見さんは、コミュ症です。』作者・オダトモヒトからのお祝いイラストが公開された。ジト目のユーベルの姿を見ることができる。【写真】ジト目可愛い！『古見さん』作者が描いたユーベルのイラストこれにネット上では「ユーベルかわいい前髪から覗くジト目、めっちゃすき」「ユーベルとオダトモヒト先生の絵柄が120%マッチしてる」「代表作と、キャラのチョイス