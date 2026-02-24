引越しは時に人生を変えるような転機となるが、引越しをしたことで全くの別人になってしまうという、特異な体験談を紹介してみたいと思う。この話を語ってくれたのは篠原弘毅さん（仮名・33歳）。思い返してもひどく不思議で、怖くも思う体験だったという。◆一見、何の変哲もない「1LDK」での暮らし「今から10年ほど前、建築物の施工管理の仕事をしていた頃の話です。当時はだいたい1〜2年ぐらいの工期に合わせて、日本全国を飛び