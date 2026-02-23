月間2.8兆円という驚異的な資金流入を記録した2026年1月の国内投資信託市場。依然として米国株人気が根強い一方で、欧州株への地域分散を目指す新しい投資信託の設定や資金流入が出てきています。年初のNISA枠復活による買い付けの勢いと、令和8年度税制改正がもたらす「つみたて投資枠」の対象拡充が、日本の投資スタイルをどう変えていくのか。最新の市場データを解説します。投信資金流入、1月は過去最高の2.8兆円米国株偏重か