◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは、実戦２試合目となる壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。３月開催のＷＢＣで初採用されるピッチクロックでは、佐藤輝明内野手（阪神）がチーム初の違反を取られた。佐藤は「４番・三塁」で先発出場し、初回１死一、二塁の好機で打順が巡っ