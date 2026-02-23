タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自由に演奏してもらうため、公共の場所に設置された“ストリートピアノ”への持論を語った。楽器演奏の話題になり、同局・北村真平アナウンサーは「街中でストリートピアノをサラッとできる人がカッコイイ」と例に挙げた。上沼は「好きでよく見るのよ、BSでやってるわ」と、世界各地で設置されたピアノを定点カメラでとらえ