オリックスのジェリーの“変身”にファン「え！髭剃ってる？」オリックスの新助っ人、ショーン・ジェリー投手の“イメチェン”にファンは驚きを隠せないでいる。今季から加入した身長213センチの助っ人は来日当初、髭を蓄えていたが、21日の紅白戦に登板する際には綺麗に剃られていた。28歳右腕の意外な変化にファンはSNS上で「え！髭剃ってる？」「特徴的な髭剃ったらイケメンじゃねと思っていました」「髭を剃った結果…