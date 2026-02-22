球団発表NPBエンタープライズと西武は22日、22〜23日に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026宮崎」のサポートメンバーに、篠原響投手が選出されたことを発表した。篠原は福工大福井高から2024年ドラフト5位指名で西武に入団。昨季は2軍を主戦場に、イースタン・リーグで16試合8勝5敗、防御率2.20と活躍した。9月には1軍昇格して2試合に先発。0勝1敗、防御率10.29だった。〇篠原コメント「全く想像していなかったので、