巨人の育成、ルシアーノがOP戦に登板巨人のエルビス・ルシアーノ投手が21日、日本ハムとのオープン戦（那覇）に登板し、1回2奪三振の3者凡退に抑えた。入団4年目の26歳のアピール投球にファンは「開幕前までには支配下登録」と昂らせている。7回からマウンドに上がった右腕は西村を投ゴロに仕留め、伊藤、増田を連続で見逃し三振。直球は150キロ台を計測し、最速は151キロを計測した。ドミニカ共和国出身の26歳で、2016年に1