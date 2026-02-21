Image: 9dream studio/Shutterstock 3·î4Æü¡¢Apple¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¹ðÃÎ¡£¤½¤Î¼çÌò¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯±½¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿iPhone¤Î¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿°Â²ÁÈÇMacBook¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇPro¤â½Ð¤ë¤«¤â¡©¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊMacBook¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±½¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£3·î4ÆüAppleÈ¯É½²ñ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È Image: Apple via MacRu