広島城天守は3月22日、老朽化などのため「閉城」する。20〜22日の閉城前3日間は混雑緩和のため、整理券を配布することが発表された。22日にはセレモニーが開催される。【写真】なんとすばらしい景色！3月22日に「閉城」する広島城現在の広島城は1958年に外観復元された三代目天守。閉城後の天守については、現時点で木造復元、耐震補強などいずれも決まっておらず、今後の方針が検討されている。二の丸復元建物や広島城三の丸