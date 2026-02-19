ハム加入2年目の吉田賢吾が中日との練習試合で2ラン日本ハムの吉田賢吾捕手が19日、中日との練習試合（北谷）に「5番・一塁」で先発し、6回の第3打席で豪快な左越え2ランを放った。鮮やかな放物線となった一発にファンも「かっこよすぎる」と惚れ惚れしている。吉田は2打席凡退で迎えた6回2死一塁で、中日・仲地礼亜投手が投じた内角高めのツーシームを強振。約4秒間という対空時間で左翼の防護ネットに着弾すると、球場はどよ