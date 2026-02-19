ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」が手掛けるゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして、「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」を2026年2月26日（木）に発売する。■ゲーム内の微細な音まで正確に再現JBLが手掛ける「JBL Quantum」は、80年にわたり培われた同ブランドの音響