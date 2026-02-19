ゲーミング用ヘッドセット3モデルが一挙登場！「Quantum 950 WIRELESS」「Quantum 650 WIRELESS」「Quantum 250」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」が手掛けるゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして、「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」を2026年2月26日（木）に発売する。
■ゲーム内の微細な音まで正確に再現
JBLが手掛ける「JBL Quantum」は、80年にわたり培われた同ブランドの音響技術を惜しみなく投入したゲーミング用デバイス・シリーズ。ゲームプレイにおいて重要とされる正確な音像定位と臨場感を提供する独自技術「JBL Quantum空間サウンド」を中心に、プロレベルの音質と快適な装着性を追求している。
PCはもちろん、ゲーム機やモバイルなど幅広いプラットフォームに対応し、競技から日常のプレイまで、あらゆる環境で最高のパフォーマンスを発揮する。
さらに、専用アプリ「JBL QuantumENGINE」はUIを刷新し、より使いやすく進化。使用シーンやゲームタイトルなどに合わせて、イコライザーをはじめとする、細かなカスタマイズが可能になった。
今回登場するヘッドセット3モデルは、新しいロゴとライフスタイルに調和するプロダクトデザインに一新。音質面では、カーボンダンピングダイアフラムとネオジムマグネットを搭載した高性能50mm径ダイナミックドライバーを共通装備し、「JBL Quantum空間サウンド」と組み合わせることで、迫力あるサウンドはもちろん、ゲーム内の微細な音まで正確に再現する。
さらに、メッシュ素材を使用したハンモック構造のヘッドバンドと、密度が高くもっちりとした触感のメモリーフォームイヤーパッドにより、長時間の使用でも疲れにくい快適な装着感を実現する。加えて、マグネット式で簡単に着脱できるイヤーパッドをはじめ、各パーツは取り外して交換が可能な設計を採用。常にフレッシュな状態でご使用いただけるとともに、長く安心して使用できるよう配慮している。
〇Quantum 950 WIRELESS
フラッグシップモデル「Quantum 950 WIRELESS」は、低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetoothのデュアルコネクト接続に対応。ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載し、ヘッドトラッキング対応の「JBL Quantum空間サウンド」と合わせて、究極の没入感を提供する。さらに、着脱式バッテリーを2個同梱し、1個は本体に、もう1個はベースステーションで充電しながら使用すればバッテリー切れの心配なく、ゲームプレイに没頭することが可能だ。
〇Quantum 650 WIRELESS
「Quantum 650 WIRELESS」は、上位モデルからの主要機能を継承しつつ、必要な機能に絞ることで軽量化を実現。超低遅延ワイヤレスとBluetooth接続に対応し、シンプルで扱いやすいモデル。
〇Quantum 250
「Quantum 250」は、3.5mmステレオミニジャック接続に対応した有線モデル。軽量設計と快適なイヤーパッドで長時間プレイにも最適。シンプルながらもJBLならではの高音質を手軽に楽しめるエントリーモデル。
■製品のポイント
[Quantum 950 WIRELESS、Quantum 650 WIRELESS、Quantum 250共通]
・ライフスタイルに調和する新しいプロダクトデザイン採用
・カーボンダンピングダイアフラムとネオジムマグネットを搭載した高性能50mm径ダイナミックドライバー搭載
・「JBL Quantum空間サウンド」による正確な音像定位
・前モデルの4mmから6mmへサイズを大型化した単一指向性マイク内蔵の着脱式ブームマイクを搭載
・メッシュ素材のハンモック構造を採用したヘッドバンドとメモリーフォームイヤーパッドで快適な装着感
・より使いやすくなった専用アプリ「JBL QuantumENGINE」で自分らしくカスタマイズ
・各パーツは容易に交換でき、常にフレッシュな状態で使用可能
[Quantum 950 WIRELESS]
・低遅延2.4GHzワイヤレスとBluetoothのデュアルコネクト接続
・USB Type-Cまたは3．5mmミニジャックの有線接続にも対応。ハイレゾ認証も取得した高解像再生を実現
・ハイブリッドノイズキャンセリング機能搭載
ヘッドトラッキング対応の「JBL Quantum空間サウンド」と合わせて究極の没入感を実現
・最大約30時間の連続再生※が可能な着脱式バッテリーを2個同梱
・手元での操作はもちろん、バッテリーの充電も可能な2.4GHzワイヤレスドングル内蔵ベースステーション付属
[Quantum 650 WIRELESS]
・USBドングルを使用した低遅延2.4GHzワイヤレスまたはBluetoothワイヤレスの接続対応
・ハイレゾ認証も取得、USB Type-Cの有線接続に対応
・最大約60時間の連続再生※が可能な着脱式バッテリーを1個同梱
[Quantum 250]
・ハイレゾ認証取得の着脱式3．5mmミニジャック対応の有線接続
・約283gの軽量設計で長時間の使用でも疲れにくい
