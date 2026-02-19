「当社としては事案の重大性を鑑みて厳しい立場に変わりありませんが、真摯に反省されていると受け止めました。長年苦楽を一緒に過ごした仲間として、今後相談事があれば連絡してほしいとお伝えしました」2月16日に開かれた定例会見でこう語ったのは、日本テレビの福田博之社長（64）。昨年6月、元TOKIOの国分太一（51）はコンプライアンス違反行為を理由に日本テレビから『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を通告され、無期限の活動休止