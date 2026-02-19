下広志さん推奨の打撃上達術…ステップ時の崩れを防ぐ「ダッシュスイング」打撃動作で重要なステップ。体重移動を伴う難しい動きだけに、小学校低学年の子どもたちは体勢を崩すことが多い。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは改善策として「ダッシュスイング」ドリルを紹介している。軸足に溜めた力を投手側の足に移し替えるステップは、強い打球を飛ばすために欠かせない動作だ。しかし、強