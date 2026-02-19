下広志さん推奨の打撃上達術…ステップ時の崩れを防ぐ「ダッシュスイング」

打撃動作で重要なステップ。体重移動を伴う難しい動きだけに、小学校低学年の子どもたちは体勢を崩すことが多い。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは改善策として「ダッシュスイング」ドリルを紹介している。

軸足に溜めた力を投手側の足に移し替えるステップは、強い打球を飛ばすために欠かせない動作だ。しかし、強くスイングしようとすると力みが生じ、体勢を崩すリスクもはらむ。野球を始めたばかりの子どもたちは特にその傾向が強い。

そこで、下さんは体を投手方向に動かしながらバットを振る「ダッシュスイング」を推奨する。やり方は簡単。打者はバットを持って構え、そのまま投手方向に走るように歩を進めてからスイングする。

ポイントはできるだけ速く動くことで、「スピードが大事です」と下さん。投手方向に“ダッシュ”する中で体勢を崩さずスイングすることが、このドリルの狙いだ。勢いあまって頭が投手側に突っ込まないように注意したい。バットを強く振れなくなる。

体勢を崩さず迅速に移動できれば、スイングも自然と強くなるし、飛距離も伸びていく。このドリルは10スイングを目安に行いたい。置きティーを使って実際にボールを打つのもお勧め。打撃は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）