大切な人の式典には、たとえ遠方でも駆けつける――。そうした対応をするかしないかによって、関係性の深さが透けて見えてしまうことがある。神奈川県の30代女性は、「高校時代からの親友」と絶縁した経験を寄せた。その友人Aとは、かつて「毎日のように一緒」に過ごし、卒業後は海外旅行に行くほどの仲だった。だが同時に、Aには「特別な一面」があったという。（文：湊真智人）「私が他の友人と話していると機嫌を損ねたり、露骨