元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士・橋下徹氏（56）が18日までに更新された公式YouTubeチャンネル「【公式】そこまで言って委員会NP」に出演し、自身に関する「バイアス」について言及する場面があった。「世間から橋下氏はどう見られている?」という話題になると、橋下氏は「この番組に最初から参加させてもらってるんだけど、20何年前とかから。そのときは、いわゆる左系の人から“あいつは極右だ!”とか“核保有なんて