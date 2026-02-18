2月17日、那賀町と海陽町の町境で、作業中の重機が林道から転落して出火し、山林火災が発生しました。18日朝から県と自衛隊のヘリなどによる消火活動が行われ、午後4時半に鎮圧されました。（増富記者）「山火事が発生して約18時間が経過した現場です。現場では消防による消火活動が始まりました」山林火災が発生したのは、那賀町川俣付近の山中です。警察と消防などによりますと、17日午後3時20分ごろ、那賀町と海陽町の町境にあ