「FOXスポーツ」が公開したランキング米スポーツ局「FOXスポーツ」は17日（日本時間18日）、公式X（旧ツイッター）にて北米プロスポーツの選手年俸ランキングを発表した。あらゆるスター選手を抑え、ドジャース・大谷翔平投手が堂々の1位に君臨している。同局は米データサイト「Spotrac」を引用し、北米人気5スポーツの年俸トップ選手を写真付きで公開。さらに上位5選手の名前と金額も添えている。MLBからは10年総額7億ドル（