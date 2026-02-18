平川蓮が“プロ1号”広島のドラフト1位、平川蓮外野手（仙台大）が衝撃の“プロ1号”をマークした。18日に行われたロッテとの練習試合（コザしんきんスタジアム）。豪快な一発に解説も「完璧ですよね……ああ驚いた」と感嘆した。ルーキー対決を制した。「1番・右翼」で出場すると、3点を追う8回先頭の第4打席だった。先頭ロッテドラフト5位の冨士隼斗投手の2球目を完璧に捉えた。打球は右翼席中段に弾丸ライナーで着弾。球場