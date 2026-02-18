【ワシントン共同】米政府高官は17日、中国が2020年に秘密裏に爆発を伴う核実験を実施したと判断したのは、中国の核実験場がある新疆ウイグル自治区に隣接するカザフスタンでマグニチュード2.75の揺れが観測されたことが根拠だと明らかにした。米国が核実験再開に踏み切るかどうかは中国のこうした動向も判断基準になるとの考えを示した。ヨー米国務次官補（軍備管理・不拡散担当）がシンクタンク、ハドソン研究所で講演した。