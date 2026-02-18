タレントの薬丸裕英（59歳）が、2月17日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer／テレビ東京系）に出演。TBSの長寿番組「はなまるマーケット」の後継にあたる「ラヴィット！」について「『なないろ日和！』やってるんで、見たことない」と語った。薬丸が番組のゲストとして登場し、TBSで17年間、朝の顔として出演していた「はなまるマーケット」について振り返り「でも、17年もつと思わなかった