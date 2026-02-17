プロボクシングの２０２５年年間表彰式が１７日、都内のホテルで開催された。８年連続９度目の年間最優秀選手賞（ＭＶＰ）に選ばれた４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が壇上であいさつし、１年前に壇上で対戦を呼びかけた中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝とのドリームマッチに自ら言及。「１年前にここでビッグマッチを約束しました。お互いに勝って１年後にやりましょうと。その約束をお互い果たすこ