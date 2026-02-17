◇ミラノ・コルティナ冬季五輪（2026年2月17日）ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日の17日、リビーニョ・スノーパークで予定されていたスノーボード女子スロープスタイル（SS）の決勝が大雪により延期が決まった。新たなスケジュールは現時点で発表されていない。SSは当初、16日に男女の予選が予定されていたが、悪天候が予想されるため15日に一日前倒しで実施されていた。予選はビッグエア（BA）との2冠を目指す村瀬心椛