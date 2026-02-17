news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「犯行理由は『守護神様の声』保護司殺害事件で初公判」についてお伝えします。◇2024年5月、滋賀県大津市の住宅で、保護司の新庄博志さん（当時60）が殺害された事件。新庄さんの胸や首をナイフやおので複数回刺すなどして殺害した罪などに問われた飯塚紘平被告（36）の裁判員裁判の初公判が行われました。当時、別の強盗事件で有罪判決を受け保護観察中だった飯塚被告。担当保