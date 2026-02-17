タレント小川菜摘（63）が17日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。夫のダウンタウン浜田雅功を名乗るXアカウントの出現に困惑した。浜田をめぐっては、最近複数のなりすましアカウントが出現し話題に。浜田の個展「空を横切る飛行雲」の公式アカウントが「【注意】浜田雅功を名乗ったアカウントが存在していますが、本人はSNSをやっておりません」と注意喚起する事態となっていた。ナイ