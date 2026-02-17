ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。快挙に涙ぐむ木原を見つめた三浦の表情が話題を呼んでいる。りくりゅうは完璧な「グラディエーター」を披露。驚異の世界新で暫定