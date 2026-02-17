パルプ雑誌時代から1980年代半ばまで活躍しつづけた、怪奇小説の名手マンリー・ウェイド・ウェルマンの代表作が、《銀のギターのジョン》を主人公とする連作だ。ジョンは主にノース・カロライナ州の山間部（アパラチア山脈）を放浪し、土地に伝わっている歌を収集している。つねに素寒貧で、持ち物と言えば、ヒッコリー・シャツとジーンズ、背負って運んでいる愛用のギターだけだ。ギターには銀の弦が張ってあり、これで絶妙な調