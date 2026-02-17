『ONE PIECE』のヒロイン・ナミの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』が、2026年7月5日(日)23時15分より全国フジテレビ系にて放送される。原作は『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』。その中から「episode : NAMI」がアニメ化され、アニメオリジナル要素を加えたストーリーが展開される。【画像】アニメ『ONE PIECE HEROINES』新ビジュアル。いつもの冒険シーンとは一味違う、ナミ