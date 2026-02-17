『ワンピース』ナミ主役の新作アニメ『ONE PIECE HEROINES』7月5日放送！ファッションショーに出演!?本編では見られない特別ストーリー
『ONE PIECE』のヒロイン・ナミの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』が、2026年7月5日(日)23時15分より全国フジテレビ系にて放送される。原作は『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』。その中から「episode : NAMI」がアニメ化され、アニメオリジナル要素を加えたストーリーが展開される。
【画像】アニメ『ONE PIECE HEROINES』新ビジュアル。いつもの冒険シーンとは一味違う、ナミの姿をチェック
■ナミがファッションショーに出演!?本編では味わえない特別ストーリー
今作で描かれるのは、麦わらの一味の航海士・ナミを主人公にした物語。購入した靴の作りが粗く、足を痛めてしまったナミは、返品に向かった先でデザイナーのルブノと出会う。ルブノはナミに「ショーに出てくれれば、靴を作り直す」と言うが、実際に靴を直すのは靴職人のミウチャだった――。
〈飾らない美しさ〉をテーマに描かれる本作は、バトルやスリリングな冒険が印象的な本編とは一味違う、新鮮なストーリー展開。さらにロビンも登場するアニメオリジナル要素も加わるとのことで、人気女性キャラクター2人の共演にも期待が高まる。
■原作は『ONE PIECE magazine』連載の人気小説シリーズ
アニメの原作となる『ONE PIECE novel HEROINES』は、江坂純さんが手がけた小説シリーズ。ファッションショーに出演するナミ、コアラやサボとともに石板解読を手伝うロビン、ラブレターで噂が持ちきりのビビ、ミホークとワインを争うペローナ――と、女性キャラクターを主人公に、彼女たちの色とりどりの日々を描いている。諏訪さやかさんによるファッショナブルな挿絵も必見で、今回のアニメ化をきっかけに原作小説に手を伸ばしてみるのもおすすめだ。
■『魔女見習いをさがして』監督ら実力派スタッフが集結
制作陣にも注目したい。監督を務めるのは、劇場版『魔女見習いをさがして』で監督を担当し、『恋するワンピース』シリーズディレクターとしても知られる鎌谷悠さん。キャラクターデザインは、『きみの色』でキャラクターデザイン・作画監督を務め、『MONSTERS 一百三情飛龍侍極』も手がけた小島崇史さんが担当する。
脚本は、TVアニメ『ONE PIECE』25周年記念作品として2024年に放送され大きな反響を呼んだ『ONE PIECE FAN LETTER』や、『ONE PIECE SPECIAL EDITED VERSION〜魚人島編〜』のシリーズ構成を担当した豊田百香さん。『ONE PIECE』作品に精通した、“特別な1話”にふさわしい布陣といえそうだ。
■本編『ONE PIECE』も熱い展開が続く
『ONE PIECE HEROINES』の放送を待つ間、本編の最新展開もチェックしておきたい。現在発売中の最新113巻では、神の騎士団の謀略によりエルバフの子どもたちが人質に取られる衝撃の展開が描かれている。圧倒的な能力を持つ敵を前に大苦戦する巨人たち、そしてルフィたちはどう動くのか――。
2026年7月5日(日)の放送まで約5カ月。ナミの新たな一面が見られる『ONE PIECE HEROINES』、放送開始を楽しみに待ちたい。
アニメ『ONE PIECE HEROINES』
放送日時：2026年7月5日(日)23時15分〜
放送局：全国フジテレビ系
原作：『ONE PIECE novel HEROINES』(小説：江坂純/イラストレーション：諏訪さやか/集英社 JUMP j BOOKS刊)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)江坂純・諏訪さやか/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)尾田栄一郎/集英社
