金メダルを獲得した三浦璃来（左）、木原龍一組【写真：ロイター】THE ANSWER

りくりゅうが大逆転の金メダル獲得 坂本花織も泣いたフリー世界歴代最高点

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが、日本時間17日に開催された
  • SP5位だった三浦璃来木原龍一組が、フリー世界歴代最高点をマーク
  • 合計を自己ベストの231.24点とし、金メダルを獲得した
記事を読む

ミラノ・コルティナ五輪

