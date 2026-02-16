◇NBAオールスターゲームUSAvsWORLD（2026年2月15日インテュイット・ドーム）NBAは15日（日本時間16日）に「オールスターゲーム」をカリフォルニア州ロサンゼルスのインテュイット・ドームで開催。米国元大統領のバラク・オバマ氏（64）がコートサイドで生観戦した。コートサイドでミシェル夫人、娘のサーシャさんとともに生観戦したオバマ氏。試合前にNBAスーパースターたちとコミュニケーションを取る場面もあった。試