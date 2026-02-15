環境面への配慮も強調…番記者が注目「ビデの本当の素晴らしさを伝えた」ホワイトソックスの村上宗隆内野手が14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールで取材に応じた。新天地での適応が進む中、話題となっているのが「トイレ事情」だ。自身の要望で本拠地のクラブハウスへの設置が決まった温水洗浄便座について熱弁。米メディアも「最高だ」と注目している。MLB公式サイトのホワイトソックス番を務めるスコット・メル