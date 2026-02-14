元近鉄・太田氏が語る「高校野球人生の最高の思い出」青森・三沢高時代に「コーちゃんフィーバー」を巻き起こした元近鉄右腕の太田幸司氏（野球評論家）と言えば、1969年夏の甲子園決勝・松山商戦での延長18回0-0引き分け再試合の熱投が有名だ。翌日の試合に敗れて惜しくも準優勝に終わったが、当時は日本中から注目された。ただ、太田氏にとって「高校野球人生の最高の思い出」はその試合ではなかった。それより1年前、初めて甲