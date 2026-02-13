12日夜、青森市で除雪中とみられる男性がトラクターごと雪に埋もれ、亡くなっているのが見つかりました。亡くなったのは、青森市入内の無職・間山勝矢さん（72）です。警察によりますと、間山さんは12日午前6時ごろ、家族が所有する牛舎として使っていた「倉庫に行く」と話して出かけました。その後、帰宅しなかったために家族などが捜しにいったところ、午後8時半前、間山さんが倉庫の軒下で雪に埋もれた状態で見つかり、その場で