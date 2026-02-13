とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2026年2月18日(水)より期間限定メニュー「肉麻婆丼」「もつ麻婆丼」の販売を開始する。■豆腐2個がドーン！肉がゴロゴロ！これが岡もとの「肉麻婆丼」一般的な麻婆豆腐といえば、ひと口サイズの豆腐とパラパラのひき肉を思い浮かべる方が多いのではないだろうか。し