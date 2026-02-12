北京五輪の「銅」に続き、銅メダルを手にした。フリースタイルスキー・男子モーグルの堀島行真選手（２８）が１２日、同種目で日本男子初となる２大会連続でメダルを獲得した。小さい頃から「五輪での金」を追い求めてきた男が、練習拠点のノルウェーで鍛錬を積んで、表彰台に上った。（中薗あずさ）モーグルの点数は、「ターン」「エア」「タイム」の３要素の合計で決まる。決勝１回目を５位で通過して臨んだ決勝２回目は、華