厄除け寺として知られる美波町の四国霊場23番札所・薬王寺で、2月12日に「初会式」が行われ、参拝客が一年間の無病息災と家内安全を願いました。美波町・薬王寺の初会式は、厄除けや無病息災、家内安全を願うための行事で、毎年、寺の本尊である薬師如来の立春後、最初の縁日にあわせて行われます。2026年の初会式には、薬王寺にゆかりのある県内の真言宗の寺から26人の僧侶が集まりました。本堂では護摩が焚かれる中、僧侶らが全