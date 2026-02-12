◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)スノーボード女子ハーフパイプ予選で会場が一時騒然となる場面がありました。1本目を滑り終え暫定13位として2本目のレースに出場した、中国代表の劉佳宇選手がレース中盤に激しく転倒。雪上に強く体を打ち付けました。しばらく起き上がることができず、競技は一時中断。救急隊が駆けつけ担架で搬送されました。転倒もあり14位に終