トランプ米大統領、イスラエルのネタニヤフ首相（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】トランプ米大統領は11日、ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、イラン核問題を巡る米イラン協議について意見交換した。イスラエルメディアによると、ネタニヤフ氏は、弾道ミサイル削減もイランに要求するよう求めた。トランプ氏は会談後、ネタニヤフ氏と意見が一致しなかったと明らかにした。ネタニヤ