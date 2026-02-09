チャンネル登録者数288万超の人気YouTuber、加藤ひなたさんが、2026年2月5日にYouTubeを更新。「豊胸疑惑」がささやかれているとして、真相を語った。「豊胸疑惑について終止符を打ちます」加藤さんは5日にXでも「豊胸疑惑について終止符を打ちます」と投稿していた。さらにYouTubeで「怒ってます。マジで怒ってる」と切り出し、「豊胸って言われすぎ」ていると明かした。加藤さんはバストアップのため「めちゃくちゃ努力をしてき