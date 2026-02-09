衆院選の結果などを受け、日経平均株価は、最高値を大幅に更新しました。【映像】最高値を大幅に更新した日経平均株価市場関係者は、「ここまでの圧勝は相当なサプライズだ。近く6万円台の到達も見えてくるのでは」と話しました。廣瀬拓也 実況「午前9時18分、日経平均、値上がり続いています 現在57000円超えてきました」日経平均株価は、先週末より一時、3000円以上値上がりし、午前の終値は5万6663円でした。市場では、与