「スプリングトレーニングまでもう少し」…順調な仕上がりを披露ドジャースの佐々木朗希投手が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。スプリングトレーニングに向けて、マウンドから投球練習を行う動画を公開した。順調な調整ぶりもさることながら、ファンはショートパンツから覗く屈強な下半身に注目。「脚の筋肉増えてませんか？」「もう出来上がっていない？」と驚きの声が上がっている。佐々木は「スプリングト