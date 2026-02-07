九州文化学園高・香田勲男監督、近鉄移籍を振り返る望まれて移籍したはずの新天地で、痛烈なヤジを受けた。巨人、近鉄で投手として活躍した香田勲男氏は、九州文化学園高の野球部監督に就任して5年目を迎えている。昨夏の長崎大会は惜しくも準優勝。昨秋の長崎大会もベスト4に進出。指導者として手腕を発揮する香田氏が、巨人から近鉄にトレード移籍した舞台裏を振り返った。1989年の日本シリーズで2勝を挙げて日本一に大きく