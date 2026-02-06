女優の松本まりか（41歳）が、2月6日に公開されたテレビ東京の公式YouTubeチャンネルの動画に出演。住む家へのこだわりについて語る中で、「寒い家だけはちょっと……」とNGな家があると語った。ドラマ「元科捜研の主婦」に出演している松本にさまざまな質問を投げかける企画が行われ、その中で、以前から公言している“物件マニア”ぶりが今も健在かという質問が飛んだ。松本は「お家が大好きなんですよ。建物も好きだし、建築が